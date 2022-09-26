Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.