Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.