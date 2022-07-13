Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist yapılan operasyonla öldürüldü.
Genel 13.07.2022, 10:33
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarla teröre geçit vermiyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
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