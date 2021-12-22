Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamımda Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Genel 22.12.2021, 11:44
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasına devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek, 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadel
Kaynak: AA
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