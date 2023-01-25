Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Genel 25.01.2023, 15:58
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Mücadelemiz sürüyor, sürecek!" denildi.
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