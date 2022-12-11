Sakarya'da şiddetli lodos bir binanın tentesini uçurdu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın tentesi uçtu.
Genel 11.12.2022, 17:12 11.12.2022, 17:17
Kentte 2 gündür devam eden lodos, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kuvvetli lodos nedeniyle Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir binanın çatısındaki tente uçarak, yaklaşık 30 metre mesafede bulunan iki evin arasındaki bahçeye düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tente, ekipler ve vatandaşlar tarafından bahçeden kaldırıldı.
Öte yandan, Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi'nde uçan reklam panosu, belediye ekiplerince kaldırıldı.
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