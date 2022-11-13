Sakarya'da ahşap evde yangın: Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan 21 yaşındaki Batuhan Özer ile 11 yaşındaki Uras Çınar Dilber hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Özer ve Dilber'in cenazeleri, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.