Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 06.10.2022, 17:41
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yarıca Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 1 kişinin adresinde arama yaptı.
Aramada, 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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