Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yarıca Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 1 kişinin adresinde arama yaptı.

Aramada, 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.