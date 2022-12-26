Sakarya'da zehir tacirlerine gözaltı
Sakarya Pamukova'da durdurulan ticari taksinin içinden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu madde çıkan 2 kişiyle, sürücü gözaltına alındı.
Genel 26.12.2022, 07:32
Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Fatih Caddesi'nde şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.
Aramada, takside yolcu olarak bulunan Z.B. ile kızı S.P'nin üzerinden toplam 126 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Taksi şoförü, Z.B. ve S.P. gözaltına alındı.
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