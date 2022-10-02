Sakarya'da yaralı bulunan ayı tedaviye alındı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı. Ayı, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacak.
Genel 02.10.2022, 09:43
Dikmen Mahallesi kırsalında, ağaçtan düşüp ayakları kırıldığı belirlenen ayı köylüler tarafından bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşlarla birlikte ayıyı bulunduğu yerden sal yaparak çıkardı.
Görevliler tarafından alınan yaralı ayı, tedavisinin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Alanı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Yaralı ayının tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.
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