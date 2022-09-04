Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Yağmurun da aralıklarla etkili olduğu bölgede, olumsuz hava koşulları yüzünden saat 13.30 itibarıyla denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.