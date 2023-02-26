Sakarya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

D-650 kara yolunun Adapazarı yönü Kirazca Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, alevler kısa sürede ofis bölümü ile akaryakıt pompalarının bulunduğu bazı kısımları sardı.

Yangın tüpleriyle alevler söndürülemeyince olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir süre sonra söndürmeyi başardı.

Hasara yol açan yangının neden çıktığı ekiplerce araştırılıyor.