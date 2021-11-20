Şair ve düşünür Sezai Karakoç: 'İslam bir diriliş harekatıdır'
Ömrünü diriliş mücadelesine adayan sezai karakaç "İslam bir diriliş harekatıdır" diyor. İşte edebiyatımızın usta kaleminin o anlatımı ve analizi...
Genel 20.11.2021, 12:01 20.11.2021, 12:09
88 yaşında hayatını kaybeden Şair ve yazar Sezai Karakoç sesli ve görüntülü bir anlatımında "İslam bir yanıylada veya bir psikolojik, sosyolojik ve tarihi cepheleriyle olsun bir diriliş harekatır" diyor.
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