Sahte savcıdan 12 milyonluk dolandırıcılık

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 vatandaşın, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, çakar tertibatlı otomobili kullanan, üzerinde sahte Cumhuriyet Savcısı kimliği ile Hakimler ve Savcılar Kurulu amblemli cüzdan bulunduran bir şüphelinin, vatandaşları icra ve gümrükten ucuza otomobil alabildiğine inandırdığı, bu yöntemle 4 kişiden toplam 12 milyon lira aldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen Ramazan G. kullandığı çakar tertibatlı otomobilde gözaltına alındı. Zanlının üzerindeki 1 milyon 30 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ramazan G. tarafından aynı yöntemle dolandırılmış başkalarının da olabileceği ihtimali üzerine çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.