Sahte kadın isimleriyle dolandırıcılık yapanlara operasyon
Afyonkarahisar'da sahte kadın isimleriyle internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişilerin 8 ayrı adresine operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Genel 23.10.2021, 11:12 23.10.2021, 13:08
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğrafları kullanılarak Erenler Mahallesi'ne davet edilen kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 8 adrese düzenledikleri operasyonda A.K, E.K, H.H.K, M.Ö, M.G, A.Y. ile M.A.Ç'yi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, 18 uyuşturucu hap kapsülü ve 57 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin 37 kişinin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan A.K, E.K, H.H.K, M.Ö. ve M.G. tutuklandı, A.Y. ile M.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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