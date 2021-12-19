Sahte içki can almaya devam ediyor
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek rahatsızlandıkları öne sürülen M.Ş. ile N.M, sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ş. ile N.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genel 19.12.2021, 16:10
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.
M.Ş. ile N.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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