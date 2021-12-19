Sahte içki can almaya devam ediyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

M.Ş. ile N.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.