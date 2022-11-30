"Sahte doktor" soruşturmasından yeni detaylar
Tekirdağ'da "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın (21) Çerkezköy'de doktor önlüğü ve steteskopla çektirdiği vesikalık fotoğrafını sahte kimliklerinde kullandığı tespit edildi.
Genel 30.11.2022, 18:17
"Sahte doktor" soruşturması sürerken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Özkiraz'ın yaklaşık 4 ay önce ilçedeki bir fotoğraf stüdyosuna giderek üzerinde doktor önlüğü, boynuna astığı steteskopla vesikalık fotoğraf çektirdiği, bu fotoğrafı da öğrenci kimlik kartlarında kullandığı görüldü.
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılınca polislerce gözaltına alınan Özkiraz, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
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