Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu
Bursa'da bir çiftlikteki 41 küçükbaş hayvan, sahipsiz köpeklerce telef edildi. Yetkililer de çiftliğe giderek inceleme yaptı.
Genel 16.10.2022, 10:09
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Mustafa Sevim ve Hüseyin Akça'ya ait çiftliğe giren yaklaşık 30 sahipsiz köpek, burada bulunan keçi ve koyunlara saldırdı.
Çiftlik sahipleri köpekleri kovalayarak uzaklaştırırken bazıları gebe olduğu belirtilen küçükbaş hayvanlardan 41'i telef oldu.
Telef olan hayvanların iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri de çiftliğe giderek inceleme yaptı.
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|10
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|8
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Boluspor
|8
|15
|4. Pendikspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|13
|7. Samsunspor
|9
|13
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|8
|12
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|8
|8
|15. Göztepe
|7
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. Fulham
|10
|12
|11. Liverpool
|8
|10
|12. Crystal Palace
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|9
|7
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|9
|14
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Girona
|9
|8
|15. Real Valladolid
|8
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Almeria
|8
|7
|18. Espanyol
|8
|6
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3