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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu

Bursa'da bir çiftlikteki 41 küçükbaş hayvan, sahipsiz köpeklerce telef edildi. Yetkililer de çiftliğe giderek inceleme yaptı.

Genel 16.10.2022, 10:09
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Mustafa Sevim ve Hüseyin Akça'ya ait çiftliğe giren yaklaşık 30 sahipsiz köpek, burada bulunan keçi ve koyunlara saldırdı.

Çiftlik sahipleri köpekleri kovalayarak uzaklaştırırken bazıları gebe olduğu belirtilen küçükbaş hayvanlardan 41'i telef oldu.

Telef olan hayvanların iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri de çiftliğe giderek inceleme yaptı.

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