Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı "uzman erbaş" alımı yapılacağını bildirdi.
Genel 07.10.2022, 08:49 07.10.2022, 08:51
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 10-20 Ekim tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.
Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.
Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (10 Ekim 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
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