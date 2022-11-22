Safranbolu'daki geri dönüşüm tesisinde yangın

Bostanbükü köyünde özel bir firmaya ait geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çöp balyalarının yandığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Tesisin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle polis soruşturma başlattı.