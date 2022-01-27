Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze detayları belli oldu

Bakırköy Yeşilköy`de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin adli tıptaki işlemleri sürüyor. Cenazeyi almaya gelen ailesinden kuzen Mehmet Akyüz basın mensuplarına konuştu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken’e ulaşılmadığı iddialarına karşılık bir şey bilmediğini söyleyen Akyüz, “Cenaze memlekete Rize’ye götürülecek. Biz de cenazesi kılınır diye geldik ama direk Rize’ye götürüyorlar. Neden böyle bir olayın yaşandığını hiç bilmiyorum. Birazdan alacaklar herhalde” diye konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman restorandan "Uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise 4 kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. 4 şüpheliden 2'si restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla 2 saldırgan önce masada 2 el ateş etti. Ardından restoran dışından da 2 el daha ateş ederek bekleyen diğer 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştı.

2 kişi yakalandı, 6 kişi aranıyor

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken cinayetin tek bir silah kullanılarak işlendiği kaydedildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun alacak verecek meselesinde arabuluculuk yaptığı kaydedildi.