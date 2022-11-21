Rüzgar Harem Otogarı'nın çatısını uçurdu
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'daki Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmı uçtu.
Genel 21.11.2022, 15:51
Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri çatıda bulunan ve tehlike arz eden parçaları, yeniden uçma riskine karşı topladı. Ayrıca çevreye savrulan çatı malzemeleri de toplandı.
Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çatıda hasar oluştu.
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