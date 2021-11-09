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Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı generale hapis

Teğmen rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Genel 09.11.2021, 14:37 09.11.2021, 14:47
Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı generale hapis

Teğmen rütbesini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf eden eski tuğgeneral Serdar Atasoy, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "silahlı terör örgütüne üyelik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Atasoy, cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Atasoy'a söz verdi. Önceki savunmalarından örgüte dair bildiği her şeyi samimi bir şekilde anlattığını belirten Atasoy, 2012'de FETÖ ile irtibatını kestiğini öne sürdü.

Emniyet sorgusunda kurmaylık sınav sorularını önceden aldığına ilişkin beyanını kabul etmeyen Atasoy, "Polis bana 'herkes almış soruları sen de almışsındır kardeşim' deyip ifademe soruları aldığımı ekledi. Soruları almadım." iddiasında bulundu.

Suçsuz olduğunu savunan Atasoy, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Atasoy hakkındaki kararı açıkladı.

Buna göre, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunda ilk önce 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Atasoy'un bu cezası, "etkin pişmanlık hükümleri" ile "takdir indirimi" uygulanarak, 5 yıl 10 aya indirildi.

"Kamu kurumlarını dolandırmak" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen Atasoy, ayrıca görevde bulunduğu süre boyunca aldığı maaş karşılığında da 540 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezası verilen Atasoy'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Rütbelerini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığını itiraf etmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullanan Atasoy, 1996'da Kara Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu.

Atasoy, emniyet ifadesinde, İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü itiraf etti.

O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde yer alan Atasoy, 2003'te örgütün kendisine verdiği sınav sorularıyla kurmaylık sınavını kazandı.

Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı.

Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı.

Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladı.

Ayrıca Atasoy'un telefonu ile mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonların 23 kez ortak baz sinyali verdiği tespit edildi.

Tutuksuz yargılanan Atasoy, tanık olarak dinlendiği başka bir mahkemede itiraf içeren beyanlarından vazgeçmesi üzerine, 9 Temmuz'da yeniden tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
#fetö #general #hapis
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