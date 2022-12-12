Rüşvet operasyonu: 10 gözaltı
Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Genel 12.12.2022, 15:01
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Marmaris ilçesi ve İzmir'de 9 Aralık Cuma günü, eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurlarında bulunduğu 10 şüpheli rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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