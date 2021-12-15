RTÜK'ten 'Konuşanlar'a ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programı için Exxen'e idari para cezası uyguladı.

44. bölümünün, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix'in katalogundan çıkarılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programının 44'üncü bölümüyle ilgili olarak "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz" demişti.aRTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün toplanan RTÜK Üst Kurulu'nun, Konuşanlar programı ve Ortaya Karışık İlişkiler filmi hakkında karar verdiğini açıkladı.

Taşçı, "Hasan Can'ın Konuşanlar programındaki sözleri nedeniyle 44. Bölümün Exxenin, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix'in katalogundan çıkarılmasına oyçokluğuyla karar verildi" dedi.