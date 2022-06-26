Riva Deresi'ndeki kirlilik tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ömerli, Hüseyinli Köyü ve Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile İSKİ Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi yakınından geçip Karadeniz'e dökülen deredeki kirlilik mahalledeki vatandaşları rahatsız ediyor.

Deredeki kirlilik nedeniyle, suyun renginde değişim ve köpürme yaşandığı görülüyor.

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Bozhane sakinleri, kirlenen suyu kullanamadıklarından dolayı verim konusunda olumsuzluklar yaşıyor.

Dereden zaman zaman etrafa kötü kokuların yayıldığı ve mesire alanlarına gelenlerin sayısında düşüş yaşandığı ifade edilirken bundan rahatsız olan mahalleliler, etkili şekilde tarım ve hayvancılık yapabilmek için sorunun bir an önce çözümünü bekliyor.

"Dere, pisliği taşıyamıyor ve denize atıyor"

Bozhane Mahallesi Muhtarı Evren Önal, çevrede yaşayan insanların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Önal, Riva Deresi'nde oluşan kirliliğin sebeplerinin fabrikalar ve tesislerden kaynaklı olabileceğini dile getirerek, "Vatandaşlar, 2-3 yıl önce burada temizlik olduğunda buraya geldi, seferber oldu. Her zaman geliriz" dedi.

Derenin ve köyün günden güne yok edildiğine dikkati çeken Önal, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2-3 yıl önce burada çalışma yaptı, 2 yıldır yapıyor. Geçici temizlik bunlar, tam kapsamlı temizlik olmuyor. Kışın sular yükseliyor, bu tarafa doğru gelen geliyor ve yazın bunlarla uğraşıyoruz. Dere, pisliği taşıyamıyor ve denize atıyor. Beykoz Riva Plajı'na akıyor ve vatandaşlar oraya giriyor. Buna anlam veremiyoruz. Doğa için çabalayan insanlar var ama vatandaşlarımızın da suçu var. 20 köy var, ben gidip konuşuyorum."

"Deredeki kirlilik tamamen toplumsal bir konu"

Önal, deredeki kirliliğin ses getirmesi için tüm köylülerin ve muhtarların toplanması gerektiğinibelirterek, "Çocuklarımız derenin kenarına geliyor. Sivrisinekler üst seviyede, restoranlar bitik. Bu, kişisel bir menfaat değil. Deredeki kirlilik tamamen toplumsal bir konu. Hepimizin el birliğiyle bu işi çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Deredeki kirliliğe kalıcı çözüm bulunmasını talep eden Önal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi ile İBB'nin bir araya gelip Riva Deresi'ni temizlemelerini istedi.

"Kokudan, kirlilikten hayvanlar da suyu içmiyor"

Aynı mahallede yaşayan Atilla Köktürk ise artık su bulamadıkları için bahçelerini ekmekten vazgeçtiklerini anlattı:

"Buraya geldiğimiz zaman ne kokudan oturabiliyoruz ne de rahat edebiliyoruz. Çok kötü durumda burası. Doğma büyüme buradayım. Derede balık tutuyorduk ama şimdi yanına yaklaşamıyoruz. Plaj da girilmeyecek durumda. Sulama yapamıyoruz. Tarım yapamıyoruz. Hayvanlar su içiyordu, artık onlara da su veremiyoruz. Kokudan, kirlilikten hayvanlar da suyu içmiyor."

Derede temizlik çalışması yapıldığını dile getiren Köktürk, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi, numune aldı. Pislik dolan yerler vardı, ağaçlar kırılıp çökmüştü. Oraları kepçeyle açıp ellerinden geldiği kadar akıntıyı sağladılar. Özel araziler de olduğu için her yere ulaşma sorunları olduğu için ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Karınlarını doyurmak için tarım yapmaları gerektiğini belirten Köktürk, "Derenin yakınına ekip dikemiyorum. Hayvancılık bitti. Turizmden yararlanmak isteyenler var ama bu kokuyu duyan kaçıyor, bir gelen daha da gelmiyor" diye konuştu.