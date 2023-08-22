Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri hangi adalarda?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki etabında çıkan sorulardan biri de, "Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Sait Faik Abasıyanık'ın evleri sırasıyla hangi adalarda?" oldu.

Sırasıyla:

Büyükada, Heybeliada ve Burgazada'da bulunuyor.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN EVİ

Ünlü Türk edebiyatçısı Reşat Nuri Güntekin’in bir dönem ailesiyle beraber yaşadığı bu evi mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Adanın bakımsız bırakılmayan ve korunan nadir köşklerinden biri olan bu ev pembe panjurları ve beyaz cephesiyle göze hitap ediyor. Deniz manzaralı olduğu için ev “Yalı Köşk” diye anılmaktadır. Müze haline getirilmese de ve içine girmek yasak olsa da bu 3 katlı yalı köşkü görmek özellikle Reşat Nuri’nin romanlarını okuyanların çok hoşuna gidecektir. Büyükada’nın Maden Mahallesi’ndeki Yılmaz Türk Caddesi üzerinde bulunan köşkü Reşat Nuri Güntekin’in 1937 yılında satın aldığı biliniyor.