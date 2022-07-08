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Reklam Kurulu'ndan aldatıcı emlak ilanlarına takip

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Kurul, son dönemde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları için harekete geçti.

Genel 08.07.2022, 13:05
Reklam Kurulu'ndan aldatıcı emlak ilanlarına takip

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, son dönemde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları için harekete geçerken ilk aşamada taşınmaz ticareti gerçekleştiren bir işletmeye 155 bin 712 lira idari para cezası kesti.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, son dönemde taşınmaz ticareti gerçekleştiren işletmelerin özellikle emlak satışı ve kiralamasına aracılık eden internet siteleri üzerinden tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı tanıtımlar gerçekleştirdikleri gözlemlendi.

Reklam Kuruluna tüketiciler tarafından bu yönde çok sayıda başvuru geldi. Bu başvurularda, tüketicilere ilandaki uygun fiyatlı dairelerin halen satılık veya kiralık olduğu bilgisi verilmesine rağmen söz konusu daireleri görmek için taşınmaz ticareti yapan işletmelere gidenlere dairenin satıldığı/kiralandığı, sahibinin satmaktan/kiralamaktan vazgeçtiği, ilandaki bilgilerin yanlış girildiği gibi gerekçelerle başka dairelerin satılmaya veya kiralanmaya çalışıldığı şikayetleri yer aldı. Ayrıca, ilandaki dairelerin halen satılık veya kiralık olduğu bilgisi verilmesine rağmen söz konusu daireleri görmek isteyen tüketicilere evlerin ve evlere ait fotoğrafların gösterilmediği, ilan ve tanıtımlarda yer alan görsellerin başka dairelere yönelik olduğu hususlarını içeren başvurular da ulaştı.

 Kurulun idari para cezası yetkisi var

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma ve ayrıca inceleme sonucuna göre idari yaptırım uygulama yetkisine sahip Kurul, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren bu işletmelere yönelik olarak inceleme gerçekleştiriyor.

Özellikle internet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde para cezası 10 katına kadar uygulanabiliyor.

- Ceza kesildi

Bu çerçevede, Reklam Kurulunun son toplantısında taşınmaz ticareti gerçekleştiren bir işletmeye 155 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Bu yıl görüşülen 7 dosyadan 6'sına durdurma cezası kesilirken 1 dosya için de idari para cezası ve durdurma cezası verilmiş oldu.

Tüketicilere emlak satışı ve kiralanmasına yönelik reklamlar Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilirken aldatıcı nitelikte bulunan tanıtımlara yönelik incelemeler sürdürülüyor.

Tüketiciler, emlak alım ve satımına ilişkin yanıltıcı ifadeler ve görseller içeren tanıtımlar hakkında, e-Devlet'teki "Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikayeti" bölümünden veya CİMER üzerinden şikayetlerini Bakanlığa ulaştırabiliyor.

#Reklam Kurulu #reklam ilan
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