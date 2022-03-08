Rasim Öztekin vefat yıl dönümünde anıldı

Öztekin'in anma törenine eşi Esra Kazancıbaşı, kızı Pelin Öztekin, oyuncu Şoray Uzun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin hakkında ''Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı.'' ifadelerini kullandı.

Anma törenine katılanlar Rasim Öztekin'in mezarlığına çiçekler bırakarak dualar etti. Duaların ardından Rasim Öztekin için boş bir deftere yazılar yazıldı.

"SARDUNYAYI ÇOK SEVERDİ, EVİMİZİN BAHÇESİNE DEĞİL MEZARINA KOYDUK"

Tören de konuşan Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin hakkında şunları söyledi:

Öztekin'in anma törenine eşi Esra Kazancıbaşı, kızı Pelin Öztekin, oyuncu Şoray Uzun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin hakkında ''Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı.'' ifadelerini kullandı.

Anma törenine katılanlar Rasim Öztekin'in mezarlığına çiçekler bırakarak dualar etti. Duaların ardından Rasim Öztekin için boş bir deftere yazılar yazıldı.

"SARDUNYAYI ÇOK SEVERDİ, EVİMİZİN BAHÇESİNE DEĞİL MEZARINA KOYDUK"

Tören de konuşan Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin hakkında şunları söyledi:

"Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözümün için gibi baktığım bir çocuktu. Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Sardunyayı o da çok severdi ben de çok severdim. Maalesef yeni evimizin bahçesine sardunya değil mezarına sardunya koydum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum.''

"SADECE BABAMI DEĞİL ÖĞRETMENİMİ DE KAYBETTİM"

Pelin Öztekin ise babası Rasim Öztekin hakkında "Çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum uzun süre çekimler için gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim" diye konuştu.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM"

Oyuncu Şoray Uzun da Rasim Öztekin ile arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, 'Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız' dedim. Bana, 'konuşmayı sen yaparsın' dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz.'' dedi.

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