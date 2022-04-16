Ramazandan sonra umre turları başlıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarının Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını duyurdu.
Genel 16.04.2022, 16:17
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" dedi.
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