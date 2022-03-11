Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı hangi gün?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman, Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? Dini günler ne zaman? İşte tüm ayrıntılar.

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başladığı akşam: 2 Nisan, Cumartesi

Bittiği akşam: 2 Mayıs, Pazartesi

2022 RAMAZAN BAYRAMI BAŞLANGICI?

Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arefesi : 01 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1.gün : 02 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2.gün : 03 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3.gün : 04 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arefesi : 08 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1.gün : 09 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.gün : 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4.gün : 12 Temmuz 2022 Salı