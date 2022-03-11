Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 ramazan başlangıcı hangi gün?
Ramazan başlangıcı ne zaman? sorusu da şimdiden merak edilmeye başlandı. Hilalin görülmesiyle başlayan oruç, hilalin görülmesiyle sona sona erecek ve Ramazan bayramı idrak edilecek. Tüm Müslümanlara farz olan Ramazan orucu, İslam'ın şartı olan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman yapılacak? İşte tüm bu soruların yanıtları, Ramazan bayramı başlangıcı, diğer 2022 dini günler takvimi ve imsakiye.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman, Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? Dini günler ne zaman? İşte tüm ayrıntılar.
2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başladığı akşam: 2 Nisan, Cumartesi
Bittiği akşam: 2 Mayıs, Pazartesi
2022 RAMAZAN BAYRAMI BAŞLANGICI?
Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arefesi : 01 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1.gün : 02 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2.gün : 03 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3.gün : 04 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arefesi : 08 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1.gün : 09 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.gün : 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4.gün : 12 Temmuz 2022 Salı
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18