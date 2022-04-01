PTT'den "Expo'21 Hatay" konulu pul
PTT, Expo'21 Hatay konulu 5 lira bedelli anma pulu ve ona ait 9 lira bedelli ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Genel 01.04.2022, 09:57
PTT AŞ tarafından, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası birçok ziyaretçi beklenen organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan "Expo'21 Hatay" konulu blok şeklindeki tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ’nin bugün tedavüle sunduğu Expo'21 Hatay konulu 5 lira bedelli anma pulu ve ona ait 9 lira bedelli ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Antakya PTT Müdürlüğü/Hatay adresinde "EXPO'21 Hatay 01.04.2022 HATAY" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
Kaynak: AA
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