POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı yükseltildi

08 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen öğrenci alım sayıları Teşkilat ihtiyaçlarına binaen yeniden değerlendirilerek aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin tüm süreçler 08 Kasım 2022 tarihindeki duyuruda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.