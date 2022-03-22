Polisten kaçan iki şüpheli kaza yaptı
Adana'da "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan iki kişi kaza yapınca yakalandı.
Genel 22.03.2022, 08:56 22.03.2022, 08:58
Adana'da polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan motosikletteki iki şüpheli yakalandı.
Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikletteki iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.
Ekibin ikazına rağmen iki şüpheli motosikletle kaçmaya başladı.
Bir süre polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin bulunduğu motosiklet Turgutlu Mahallesi'nde devrildi.
Yaralanan Seyfettin B. ile Orhan T, polis ekiplerince olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede motosikletin tescilsiz olduğunu tespit etti.
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