Polisler gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğradı

Kahramanmaraş'ta gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı; düzenlenen operasyonda şüphelilerden 1'i etkisiz hale getirildi, 1'i yakalandı.

Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir kişi, gasbedildiğini, ardından da darbedilerek alıkonulduğunu iddia etti. Söz konusu kişinin ihbarı üzerine Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'ndeki bir eve soruşturma için giden ekipler, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Düzenlenen operasyonda 1 zanlı etkisiz hale getirildi, 1 şüpheli yakalandı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile birlikte bölgedeki operasyonu yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Yaşananlar asayiş olayı, herhangi bir terör bağlantısı bulunmamaktadır." diye konuştu.