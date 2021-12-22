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Polisi şehit eden sanık için istenen ceza belli oldu

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi, bir polisin silahla vurularak şehit olduğu olayla ilgili olarak düzenlenen iddianameyi kabul etti.

Genel 22.12.2021, 17:09
Polisi şehit eden sanık için istenen ceza belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 polis memurundan birinin şehit edilmesine birinin de yaralanmasına ilişkin sanıklardan Fatih Ö'nün ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Ö'nün ise 28 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Bir polis memurunun şehit edilmesi, iki polis memurunun öldürülmeye teşebbüs edilmesiyle ilgili tutuklanan Fatih Ö. hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve tutuksuz sanık oğlu Efe Ö. hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği suçlamasıyla hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık Fatih Ö'nün öldürme kastıyla hedef alıp tabancanın tüm şarjörünü ateşleyerek öldürme kararlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

Olay günü sanığın silah ticareti yapacağına dair elde edilen bilgi neticesinde takibe alındığı aktarılan iddianamede, hem sanık Fatih Ö'nün üzerinde hem de takip edilen araçta silah saklamak için yaptırılan zula bölmesinde ruhsatsız silah bulunduğu bildirildi.

İddianamede, "her ne kadar şüpheli Fatih Ö. arkasından gelen kişileri hasımları zannederek ateş ettiğini ve polis olduklarını anlamadığını söylese de ifadesinin devamında hasımları olarak saydığı kişiler tarafından hiçbir şekilde tehdit almadığını ve güncel bir saldırı tehlikesi olmadığını beyan ettiği" aktarıldı.

İddianamede, sanıklardan Fatih Ö'nün polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit edilmesi, diğer polisler Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy'un öldürülmeye teşebbüs edilmesi suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanık Efe Ö'nün ise bu suçlara yardımdan 28 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Polisleri hasımlarım zannederek ateş açtım"

Sanıklardan Fatih Ö, iddianamede yer alan ifadesinde kendilerini takip eden kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Olay sırasında polislerin "polis" veya "dur" uyarısını duymadığını iddia eden sanık, "Duysaydım silahımı kullanmazdım. Polis memurlarının karın bölgelerini hedef alarak hasmım olduklarını düşündüğüm için öldürmek kastıyla ateş ettim. Yaşanan olaydan ötürü pişmanım." ifadelerini kullandı.

Silah ticareti yaptığı suçlamasını kabul etmeyen sanık, çok sayıda silahı hasımları olduğu için ve hobi olarak bulundurduğunu ileri sürdü.

Efe Ö. de olay sırasında kendisinin sadece aracı kullandığını, babasının ateş açtığı kişilerin polis olduğunu bilmediğini iddia etti.

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran'da takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından sanıklar Fatih Ö. ve Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
#Bodrum #polis #sanık #şehit
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