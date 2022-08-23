Polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı
Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. Zanlı silahla vurularak gözaltına alındı.
Genel 23.08.2022, 12:20 23.08.2022, 12:26
İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.
Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.
Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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