Polis eşini öldüren kadına 20 yıl hapis

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yasemin Çitil'e 20 yıl hapis cezası verildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yasemin Çitil ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Çitil'in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşma, basına kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme heyetine savunma yapan Yasemin Çitil, "Kimse bu durumda olmak istemez. Eşim o gün silah çıkarmasaydı ve bizi öldüreceğine emin olmasaydım yine dayak yemeye razı olurdum. Beraatimi talep ediyorum. Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim de çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim. Siz değerli büyüklerimin merhamet ve affına sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Çitil'in avukatı Esmanur Çakmak ise olay sırasında kendine yönelik şiddeti bertaraf etmek amacıyla eylemi gerçekleştiren müvekkiline ceza verilmesinin mümkün olmadığını savunarak, uzun süre tutuklu bulunan Çitil'in beraat ve tahliyesini talep etti.

Haksız tahrik indirimi uygulayarak Çitil'i "kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Samsun'da 15 Temmuz 2021'de 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi Emrullah Çitil (32), eşi Yasemin Çitil ile arasında çıkan kavga sırasında beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Evin balkonundan kaldırıma düşen Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınırken "Ölmedi mi o daha?" diye bağırması kameralara yansıyan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.