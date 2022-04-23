Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu! 3 bin 250 kişi alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden yayımlanan ilana göre, 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.
Genel 23.04.2022, 17:28 23.04.2022, 17:36
Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusu:
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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|32
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|44
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|31
|42
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|41
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|39
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|32
|40
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
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|31
|37
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|31
|37
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|31
|32
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|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
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|76
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|31
|62
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|32
|57
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|41
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|33
|40
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|33
|40
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|33
|39
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|33
|39
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|32
|37
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|31
|36
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|32
|33
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|31
|29
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|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
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|33
|48
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|33
|44
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|42
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|33
|39
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|39
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|38
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|35
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|32
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|33
|30
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