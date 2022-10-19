PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
Polis Akademisi'nden yapılan duyuruya göre, 2022 yılı PMYO giriş sınavı 1. yedek planlama sonuçları açıklandı.
Genel 19.10.2022, 17:50
Polis Akademisi'nden yapılan duyuru;
2022 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.
18
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|10
|15
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|10
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|10
|11
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|11
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|10
|20
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|10
|15
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Sevilla
|10
|10
|12. Celta Vigo
|9
|10
|13. Mallorca
|9
|9
|14. Espanyol
|9
|9
|15. Getafe
|10
|9
|16. Girona
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3