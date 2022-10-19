banner38

PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı

Polis Akademisi'nden yapılan duyuruya göre, 2022 yılı PMYO giriş sınavı 1. yedek planlama sonuçları açıklandı.

Genel 19.10.2022, 17:50
PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı

Polis Akademisi'nden yapılan duyuru;

2022 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

#PMYO 1. yedek planlama #Sınav
Yorumlar (0)
banner35
18
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23