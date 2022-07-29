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PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalışanlara operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Genel 29.07.2022, 08:21
PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalışanlara operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
#PKKKCK #operasyon
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