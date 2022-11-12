PKK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Genel 12.11.2022, 18:14
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.
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