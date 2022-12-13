PKK'ya ağır darbe! 8 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde 8 terörist hava harekatıyla öldürüldü.
Genel 13.12.2022, 10:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.#MSB pic.twitter.com/7CXJneCSlQ
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