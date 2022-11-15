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PKK ve FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Genel 15.11.2022, 14:22
PKK ve FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin Bulgaristan'a kaçmak için girişimde bulunacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda FETÖ üyesi H.K. ile terör örgütü PKK üyesi R.O'yu yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Fetullahçı Terör Örgütü #pkk
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