PKK ve FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Genel 15.11.2022, 14:22
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin Bulgaristan'a kaçmak için girişimde bulunacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda FETÖ üyesi H.K. ile terör örgütü PKK üyesi R.O'yu yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P