PKK üyelerine sahte pasaport hazırlayanlara operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, düzenlenen sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul’daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Avareş Bozan kod adlı T.A. ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. isimli şahıslara ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.

31 Aralık 2021 ve 5 Ocak 2002 tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 1 pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.