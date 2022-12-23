PKK şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de, terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Genel 23.12.2022, 15:49 23.12.2022, 16:43
Edirne'de, terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu Y.A'yı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
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