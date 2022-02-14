PKK şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 14.02.2022, 16:54
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı. C.A. gözaltına alındı.
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