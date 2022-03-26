PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genel 26.03.2022, 09:17
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK'lı örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2011'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.
Kaynak: AA
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