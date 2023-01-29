banner38

PKK'dan kurtardığı oğluna düğün yaptı

"Diyarbakır Anneleri" arasında yer alan Ayşegül Biçer, kararlı eylemi sonucunda terör örgütünün pençesinden kurtardığı oğluna düğün yaptı.

Genel 29.01.2023, 23:25
PKK'dan kurtardığı oğluna düğün yaptı

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in HDP il binası önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa Biçer, evlendi.

HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra 29 Temmuz 2021'de kavuştuğu oğlu için düğün yaptı.

Hayatını Şevin Biçer ile birleştiren Mustafa Biçer, düğünde ilk danslarının ardından davetlilerle birlikte halay çekti.

Anne Biçer, düğün öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gurur verici bir gece olduğunu söyledi.

Bugün burada yapılan düğün töreninin Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferinin düğünü olduğunu dile getiren Biçer, şöyle konuştu:

"Umuyorum ki bu, dağdaki tüm çocuklara umut olur. Ben çok mutluyum, çok gurur verici, ama kalbimin bir tarafı her zamanki gibi buruk. Çünkü, diğer anne ve babalar acı çekerken o sevinci tam olarak yaşayamıyorum. Aslında bugün burada yapılan düğün, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferinin düğünü. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederken çocuklarımızı dağdan indiriyoruz. Allah'ın izniyle o çocukların hepsini birer beşer de olsa dağdan indireceğiz. Hepsinin de böyle düğünlerini yaparak mutlu günlerini yapacağız."

Oğlu Özkan Aydın için eylemini sürdüren ve Biçer ailesinin mutluluğunu paylaşan Süleyman Aydın ise, Diyarbakır anneleri ile birlikte HDP binası önünde mücadele veren Ayşegül Biçer'in büyük bir zafere imza attığını söyledi.

Anne Biçer'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadıklarını kaydeden Aydın, "Bugün Ayşegül hanımın oğlunun düğünündeyiz. Bugün biz de buradayız, Ayşegül hanıma ve oğluna mutluluklar diliyoruz. Bizim de evlatlarımız gelene kadar HDP binası önünde eylemimize devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
banner23