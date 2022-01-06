PKK'da çözülme sürüyor! 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genel 06.01.2022, 17:25
Bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri bildirildi.
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